Моя молодость победила опыт, – борчиха Коляденко о желанной олимпийской медали

Ирина Коляденко получила вторую "бронзу" Украины на Олимпиаде-2020 в женской борьбе. Украинка прокомментировала свое выступление против представительницы Латвии.

"Было очень трудно эмоционально"

22-летняя украинская борчиха отметила эмоциональную составляющую во время выступлений на Олимпиаде. Анастасия Григорьева, соперница из Латвии, уже несколько раз встречалась на разных турнирах с Коляденко. Поэтому соперница была хорошо знакома Ирине.

Как это было Борчиха Коляденко в роскошном стиле взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

Коляденко прошла сложный путь к поездке в Токио. Но красивым итогом этой сложной дороги стала бронзовая медаль: "Было трудно, но я рада, что прошла этот путь. Итог – медаль"

Честно говоря, было трудно, прежде всего эмоционально. Сначала был лицензионный турнир в Украине, потом еще нужно было выиграть лицензию на вес и готовиться к Играм. И нужно было постоянно держать форму, потому что лицензия не по фамилии, а по весу,

– рассказала украинка.

Спортсменка призналась, что и раньше побеждала латвийку. После Олимпийских игр Ирина возьмет время на отдых, а уже потом с тренерами будет составлять свой план на следующие соревнования.

Я уже боролась с Григорьевой ранее, побеждала. Наверное, моя молодость победила опыт. Теперь нужно отдохнуть, восстановиться,

– радуется Коляденко.

Как Коляденко получила "бронзу"

В бронзовом финале первой получила балл Анастасия Григорьева. Однако украинка быстро сравняла цифры на табло – 1:1. Коляденко была агрессивной на ковре и шла в атаку. Ее активность привела к тому, что она первой вырвалась вперед – 2:1. Произошло это после захвата ноги соперницы.

Уже через несколько секунд украинская борчиха добавила в свой актив еще один балл (3:1). Коляденко не дала Григорьевой сделать хотя бы одно результативное действие.