Моя история с Баварией окончена, – Левандовский заявил о желании покинуть клуб

Форвард Баварии Роберт Левандовский заявил, что не хочет оставаться в клубе. Он хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

Левандовский: После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество

Контракт Левандовского с Баварией истекает в июне 2023 года. Ранее агент футболиста Пини Захави заявлял, что поляк хочет сменить мюнхенскую команду на клуб мечты.

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Левандовский: После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество

Контракт Левандовского с Баварией истекает в июне 2023 года. Ранее агент футболиста Пини Захави заявлял, что поляк хочет сменить мюнхенскую команду на клуб мечты.

Сам футболист долгое время не подтверждал эту информацию. Находясь в лагере сборной Польши, он рассказал, что действительно хочет покинуть мюнхенский клуб.

Надеюсь, того, что я скажу сейчас, достаточно. Что больше вопросов не потребуется. На сегодняшний день я точно знаю, что моя история с Баварией закончена,

– сказал Роберт.

Он не назвал причину соответствующего решения, но намекнул, что в последние несколько месяцев почувствовал ухудшение отношений в клубе.

"После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество. Переход будет хорошим решением для обеих сторон. И я верю, что Бавария не остановит меня только для того, чтобы это сделать", – добавил Левандовский.

Ранее сообщалось, что Роберт договорился с Барселоной о контракте на 3 года. Главный тренер каталонской команды Хави признавал, что трансфер поляка является "вариантом" именно потому, что Левандовский хочет покинуть Баварию.

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