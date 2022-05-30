Левандовский: После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество
Контракт Левандовского с Баварией истекает в июне 2023 года. Ранее агент футболиста Пини Захави заявлял, что поляк хочет сменить мюнхенскую команду на клуб мечты.
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Левандовский: После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество
Контракт Левандовского с Баварией истекает в июне 2023 года. Ранее агент футболиста Пини Захави заявлял, что поляк хочет сменить мюнхенскую команду на клуб мечты.
Сам футболист долгое время не подтверждал эту информацию. Находясь в лагере сборной Польши, он рассказал, что действительно хочет покинуть мюнхенский клуб.
Надеюсь, того, что я скажу сейчас, достаточно. Что больше вопросов не потребуется. На сегодняшний день я точно знаю, что моя история с Баварией закончена,
– сказал Роберт.
Он не назвал причину соответствующего решения, но намекнул, что в последние несколько месяцев почувствовал ухудшение отношений в клубе.
"После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество. Переход будет хорошим решением для обеих сторон. И я верю, что Бавария не остановит меня только для того, чтобы это сделать", – добавил Левандовский.
Ранее сообщалось, что Роберт договорился с Барселоной о контракте на 3 года. Главный тренер каталонской команды Хави признавал, что трансфер поляка является "вариантом" именно потому, что Левандовский хочет покинуть Баварию.
Карьера Левандовского в Баварии
- 33-летний поляк с 2014 года выступает за мюнхенцев, перейдя из дортмундской Боруссии свободным агентом.
- Левандовский вместе с Баварией 8 раз подряд выигрывал чемпионат Германии.
- В 2020 году в составе мюнхенцев он стал обладателем Лиги чемпионов.
- В составе немецкого клуба Роберт забил 344 мяча в 375 поединках.
- В 2021 году Левандовски был близок к получению Золотого мяча. Но в итоге награду завоевал форвард ПСЖ Лионель Месси.
- В сезоне-2021/2022 Левандовский отыграл 46 матчей, где забил 50 мячей.