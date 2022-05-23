Бавария не хочет отпускать лидера

Сначала СМИ жужжали потенциальным переходом Киллиана Мбаппе в Реал, но француз подписал новый контаракт с ПСЖ. Теперь есть новая цель обсуждений – Роберт Левандовски, пишет 24 канал.

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Нападающий выиграл с Баварией все, что мог. Теперь поляк хочет сменить мюнхенскую команду на клуб мечты. Об этом в интервью изданию Bild заявлял агент футболиста Пини Захави.

Даже в 33 года Левандовски хочет продолжать играть на высоком уровне. Но помехой трансферу может стать нынешний клуб форварда.

Футбольный треугольник

У Роберта есть действительное соглашение с чемпионом Германии, которое рассчитано до конца июня 2023 года. Президент Баварии Герберт Хайнер расхвалил нападающего, забившего больше голов, чем провел матчи, заверив, что Левандовский полностью отработает свой контракт до конца. Поэтому поклонникам команды не следует хвататься за голову.

Барселона, серьезно заинтересованная в трансфере поляка, уже даже сделала первое официальное предложение по переходу Левандовского. Каталонцы предложили за форварда 32 миллиона евро. Однако для Баварии это маловато сумма для трансфера своего лидера.

Каталонский клуб хочет заключить контракт с Робертом на три года.

Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Левандовского составляет 50 миллионов евро.

Без уважения к забивному форварду

В комментарии агент футболиста тонко намекнул, что некоторые люди в Баварии относятся к поляку без уважения. Вероятно, речь шла об Оливере Кане и Хасане Салихамиджиче.

Кстати, последний в одном из интервью заявлял, что клуб намерен сохранить Роберта на острие своей атаки. В Баварии уважаются одного из лучших футболистов мира, поэтому не планируют прощаться с Левандовским раньше, чем заканчивается его соглашение.

Салихамиджич уверял, что не следует беспокоиться о возможном уходе лидера команды.

Кто-то в этой истории говорит ложь

Еще в конце 2021 года Бавария была готова поменять Левандовского на звездного форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Голанда. Такой вариант рассматривали из-за того, что ситуация с продлением контракта с Робертом не имела успешного окончания.

Хотя по информации инсайдера Фабрицио Романо, Бавария даже не контактировала с польским футболистом по поводу нового соглашения.

Пока даже сложно представить, как будет Левандовский будет выступать дальше в футболке Баварии после этой всей эпопеи.

Главное о карьере Роберта Левандовского

До 2010 года Левандовски выступал исключительно в пределах родной Польши. Летом того же года Лех сменил на дортмундскую Боруссию.

В 2014-м в статусе свободного агента сменил один немецкий клуб на другой – из Боруссии перешел в Баварию.

В составе мюнхенцев стал не только стабильным игроком основания, но и настоящим лидером команды и мировой звездой футбола.

В сезоне-2021/2022 отыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых наколотил нереальное количество голов – 50 мячей. Также отличился 7 ассистами.

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Ситуация вокруг Левандовского окончательно переросла в скандал. Вот что его агент Пини Захави сказал в интервью Bild.

Для Левандовского Бавария – это история. Он решил осуществить мечту и присоединиться к клубу, о котором он мечтал.

Левандовски не беспокоят деньги. Он не ощущал уважения со стороны ответственных людей. Вероятно, речь идет о Кане и Салихамиджиче.

Бавария потеряла не Левандовского, а Роберта как человека. Левандовски знал, что Бавария хочет заменить его Голландом. Трансфер был согласован на 50%.

Бавария не делала Левандовскому предложение продлить контракт, как это заявил Салихамиджич. В клубе колебались, продлевать ли контракт и готовы были продать Левандовского за 120 миллионов евро.

Трудно представить, как Левандовский продолжит выступать за Баварию...