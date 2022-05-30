Левандовський: Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшої співпраці
Контракт Левандовського з Баварією закінчується в червні 2023 року. Раніше агент футболіста Піні Захаві заявляв, що поляк хоче змінити мюнхенську команду на клуб мрії.
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Сам футболіст тривалий час не підтверджував цю інформацію. Перебуваючи у таборі збірної Польщі, він розповів, що насправді хоче покинути мюнхенський клуб.
Сподіваюсь, того, що я скажу зараз, достатньо. Що більше питань не буде потрібно. На сьогодні я точно знаю, що моя історія з Баварією закінчена,
– сказав Роберт.
Він не назвав причину відповідного рішення, але натякнув, що в останні декілька місяців відчув погіршення відносин у клубі.
"Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшої співпраці. Перехід буде хорошим рішенням для обох сторін. І я вірю, що Баварія не зупинить мене лише для того, щоб це зробити", – додав Левандовський.
Раніше повідомлялось про те, що Роберт домовився з Барселоною про контракт на 3 роки. Головний тренер каталонської команди Хаві визнавав, що трансфер поляка є "варіантом" саме через те, що Левандовський хоче покинути Баварію.
Кар'єра Левандовського у Баварії
- 33-річний поляк з 2014 року виступає за мюнхенців, перейшовши з дортмундської Боруссії вільним агентом.
- Левандовський разом з Баварією 8 разів поспіль вигравав чемпіонат Німеччини.
- У 2020 році у складі мюнхенців він став володарем Ліги чемпіонів.
- У складі німецького клубу Роберт забив 344 м'ячі у 375 поєдинках.
- У 2021 році Левандовський був близький до отримання Золотого м'яча. Але у підсумку нагороду здобув форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
- У сезоні-2021/2022 Левандовський відіграв 46 матчів, де забив 50 м'ячів.