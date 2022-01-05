Моя цель – сыграть на чемпионате мира, – Эриксен заявил о намерениях вернуться в футбол

Датский футболист Кристиан Эриксен, который во время матча Евро-2020 против Финляндии пережил остановку сердца, рассказал о своих планах в футболе. Полузащитник заявил, что находится в хорошей форме.

Эриксен: Я хочу играть

Игрок заявил, что его главной целью является выступление на чемпионате мира-2022. Он подчеркнул, что физически готов к выступлениям на таком уровне.

Достойно внимания Эриксен приступил к тренировкам впервые после остановки сердца на Евро-2020

Футболист убежден, что его проблемы со здоровьем не являются препятствием на пути к мундиалю, который состоится в Катаре.

Моя цель – сыграть на чемпионате мира в Катаре. Я хочу играть. Таков был ход моих мыслей все это время. Это моя цель, моя мечта. Выберут ли меня – это другой вопрос. Но моя мечта – вернуться. Я уверен, что могу, потому что не чувствую себя как-то иначе. Физически я уже в топформе,

– заявил полузащитник.

Игрок датской сборной отметил, что сейчас у него есть время доказать, что он находится на том же уровне. Также он добавил, что оценивать его – это задача тренера команды.

Что известно о футболисте