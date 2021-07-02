Украинцы удивлены мужеством Беседина

На сайте появилась электронная петиция с предложением наградить орденом "За мужество" футболиста сборной Украины Артема Беседина. Она была зарегистрирована 1 июля.

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Предлагаю Владимиру Зеленскому наградить футболиста сборной Украины Беседина орденом "За мужество" за выявленные в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной,

– говорится в петиции.

В украинцев есть еще 91 день, чтобы отдать свой голос. По состоянию на 2 июля (14:28) петиция собрала уже 120 подписей. Для рассмотрения ее Владимиром Зеленским необходимо набрать 25 тысяч голосов людей.

Жуткая травма Беседина в игре против Швеции

Артем Беседин не успел хорошо войти в игру, как матч для него завершился. Защитник Швеции Даниельсон хотел сыграть на опережение, но вместо сыграть в мяч влетел прямой ногой шипами в ногу Артема. Украинец также не стал убирать ногу. В трансляции было видно, как выгнулось колено футболиста сборной Украины.

Обратите внимание! Итальянский арбитр не сразу удалил шведа с поля, показав ему лишь предупреждение. Однако после просмотра VAR изменил свое решение и вынул из кармана прямую красную карточку.

Динамовец покинул поле лишь с помощью медиков и даже не смог встать на травмированную ногу. Выглядело это очень жутко. Сразу после поединка игрок улетел в Киев, где прошел медицинское обследование.

МРТ показало, что у Беседина частичное повреждение задней крестообразной связки, внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму. Ближайшие 6 месяцев фанаты точно не увидят форварда на футбольном поле.