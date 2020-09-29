Игрок БК "Киев-Баскет" и сборной Украины Павел Крутоус в интервью проекту "Провокатор" рассказал о своей баскетбольной карьере, заработке вне спорта, выступлениях за сборную и своем баскетбольном детстве.

– Какой твой самый памятный матч в составе сборной Украины?

– Наверное, когда в турнирном матче мы переиграли сборную Италии. Мы тогда играли со всеми топовыми игроками. Они проиграли нам в 20 очков. Запомнился также Евробаскет в Риге – мы тогда играли против литовцев. Особенно запомнились нам болельщики – их тогда было 12 тысяч, и все пришли в зеленом, так как Литва и Латвия находятся недалеко друг от друга. Мы уступили им в 1 очко, но эмоции стоили того.

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– Платит ли Федерация бонусы за выигранные матчи на мировой арене?

– Когда какие-то значимые достижения, то да. Например, когда ребята прошли на Чемпионат мира, то Федерация выделила всем участникам премиальные. Чтобы Федерация платила, нужны глобальные достижения

– Какие зарплаты в детских тренеров в Украине?

– Насколько я знаю, быть детским тренером – это очень неприбыльно. Тренерам платят минимальную заработную плату, соответственно, многие отказываются от тренерской деятельности. Никаких условий для занятия этим видом спорта тоже нет. Мой первый тренер оставил спорт и поехал на заработки в Польшу.

– Поступают ли тебе предложения от рекламодателей?

– Да, предложения поступают довольно-таки часто. Все рекламные предложения связаны со спортом. Конечно, в перспективе хотелось бы поработать с Nike. Это любимая компания, после Louis Vuitton.