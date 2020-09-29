Гравець БК "Київ-Баскет" та національної збірної України Павло Крутоус в інтерв'ю проєкту "Провокатор" розповів про свою баскетбольну кар'єру, заробіток поза спортом, виступи за збірну і своє баскетбольне дитинство.

– Який твій найпам'ятніший матч у складі збірної України?

– Напевно, коли в турнірному матчі ми переграли збірну Італії. Ми тоді грали з усіма топовими гравцями. Вони програли нам у 20 очок. Запам'ятався також Євробаскет в Ризі – ми тоді грали проти литовців. Особливо запам'яталися нам вболівальники – їх тоді було 12 тисяч, і всі прийшли в зеленому, оскільки Литва та Латвія знаходяться недалеко один від одного. Ми поступилися їм в 1 очко, але емоції коштували того.

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– Чи платить Федерація бонуси за виграні матчі на світовій арені?

– Коли якісь значущі досягнення, то так. Наприклад, коли хлопці пройшли на Чемпіонат світу, то Федерація виділила всім учасникам преміальні. Щоб Федерація платила, потрібні глобальні досягнення

– Які зарплати у дитячих тренерів в Україні?

– Наскільки я знаю, бути дитячим тренером – це дуже неприбутково. Тренерам платять мінімальну заробітну плату, відповідно багато відмовляються від тренерської діяльності. Ніяких умов для заняття цим видом спорту теж немає. Мій перший тренер залишив спорт і поїхав на заробітки в Польщу.

– Чи надходять тобі пропозиції від рекламодавців?

– Так, пропозиції надходять досить-таки часто. Всі рекламні пропозиції пов'язані зі спортом. Звичайно, в перспективі хотілося б попрацювати з Nike. Це улюблена компанія, після Louis Vuitton.