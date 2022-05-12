Мой Херсон вам в рот не влезет, – Беленюк похвастался новой футболкой

12 мая 2022 , 17:59
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Источник:

инстаграм Жана Беленюка

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк похвастался новой футболкой. На ней присутствует особая надпись, которая адресована оккупантам.

Беленюк: Пора переходить на футболки

В своих соцсетях Беленюк показал свою новую футболку. На ней было смешное обращение к оккупантам.

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"Май... пора переходить на футболки", – написал Беленюк, выложив фото в футболке с надписью "Мой Херсон вам в рот не влезет" и изображением арбуза.


Жан Беленюк / Фото с инстаграма спортсмена

Жан Беленюк в период полномасштабного наступления России помогает украинской армии, занимается волонтерством и освещает реалии войны в своих соцсетях.

Борьба на информационном фронте

  • Недавно в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала спортсмен рассказал, как изменилась его жизнь после полномасштабной русско-украинской войны.
  • Олимпийский чемпион, в частности, занимается отстранением россиян от международного спорта. Он подчеркнул, что представителей стран-агрессоров не должно быть в мировом спорте. Борец отметил, что российские атлеты часто вовлечены в пропагандистские митинги или концерты.
  • Также его "коллеги по цеху" из России постятся в своих соцсетях посты в поддержку их безумной власти. Поэтому Беленюк считает, что спортсмены также вовлечены в эту войну, а спорт не может быть вне политики.
  • Жан также отметил, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину и украинские спортсмены. Его друзья из-за границы предлагали свою помощь с первых дней войны.
  • По его словам, спортсмены из России продолжают молчать, за это они тоже должны нести ответственность, убежден Беленюк.
  • Сам спортсмен и политик продолжает поддерживать форму. Он рассказал, что тренируется время от времени. Однако в первые дни о спорте даже не думал.
  • Также наш титулованный спортсмен занимается волонтерством. Он своими глазами видел последствия "русского мира" в Киевской области. Беленюк общался с местными жителями и освещал это в своих сетях.
Автор: Дарина Жданович