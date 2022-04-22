Продаст ли Беленюк медаль

Жан Беленюк отметил, что вариантов для помощи множество. Он выбрал другой способ.

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У каждого свой подход. У меня много друзей из-за границы, и так перечисляющих большие суммы. Благодаря этим средствам мы реализуем все необходимые потребности: автомобили для военных, гуманитарку и другое необходимое. Поэтому вариантов для помощи множество. И каждый сам лично выбирает для себя, каким образом ему реализовать ту или иную инициативу.

– сказал Беленюк.

Интересно! Станислав Горуна продал свою олимпийскую награду за 20 500 долларов. Новый обладатель медали хочет вернуть ее после победы Украины.

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Жан также рассказал о промедлении руководителя НОК Сергея Бубки. Спортсмен подчеркнул, что ему не известна позиция главы комитета.

По его словам, Бубка не ответил на поставленные ему четкие вопросы.

Обратите внимание! Полное интервью с Жаном Беленюком читайте на сайте 24 канала по ссылке.