Беленюк: Пора переходить на футболки
В своих соцсетях Беленюк показал свою новую футболку. На ней было смешное обращение к оккупантам.
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"Май... пора переходить на футболки", – написал Беленюк, выложив фото в футболке с надписью "Мой Херсон вам в рот не влезет" и изображением арбуза.
Жан Беленюк / Фото с инстаграма спортсмена
Жан Беленюк в период полномасштабного наступления России помогает украинской армии, занимается волонтерством и освещает реалии войны в своих соцсетях.
Борьба на информационном фронте
- Недавно в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала спортсмен рассказал, как изменилась его жизнь после полномасштабной русско-украинской войны.
- Олимпийский чемпион, в частности, занимается отстранением россиян от международного спорта. Он подчеркнул, что представителей стран-агрессоров не должно быть в мировом спорте. Борец отметил, что российские атлеты часто вовлечены в пропагандистские митинги или концерты.
- Также его "коллеги по цеху" из России постятся в своих соцсетях посты в поддержку их безумной власти. Поэтому Беленюк считает, что спортсмены также вовлечены в эту войну, а спорт не может быть вне политики.
- Жан также отметил, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину и украинские спортсмены. Его друзья из-за границы предлагали свою помощь с первых дней войны.
- По его словам, спортсмены из России продолжают молчать, за это они тоже должны нести ответственность, убежден Беленюк.
- Сам спортсмен и политик продолжает поддерживать форму. Он рассказал, что тренируется время от времени. Однако в первые дни о спорте даже не думал.
- Также наш титулованный спортсмен занимается волонтерством. Он своими глазами видел последствия "русского мира" в Киевской области. Беленюк общался с местными жителями и освещал это в своих сетях.