Беленюк: Пора переходить на футболки

В своих соцсетях Беленюк показал свою новую футболку. На ней было смешное обращение к оккупантам.

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"Май... пора переходить на футболки", – написал Беленюк, выложив фото в футболке с надписью "Мой Херсон вам в рот не влезет" и изображением арбуза.



Жан Беленюк / Фото с инстаграма спортсмена

Жан Беленюк в период полномасштабного наступления России помогает украинской армии, занимается волонтерством и освещает реалии войны в своих соцсетях.

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