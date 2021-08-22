Мои помощники и мы всегда туда попадали, – Петраков назвал задачу во главе сборной Украины

Сборная Украины по футболу уже 1 сентября продолжит отбор на чемпионат мира-2022 под руководством нового наставника. С исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтые" встретятся с Казахстаном.

Петраков: Я себе поставил задачу

В первых трех турах украинцы сыграли вничью против Франции, Финляндии и Казахстана. Сборная Украины оказалась в трудном положении, ведь любая следующая неудача может помешать команде выйти на ЧМ-2022.

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Наставник сборной Украины Александр Петраков заявил, что он поставил себе задачу вывести команду на Мундиаль в Катаре.

Я себе поставил задачу. Я уже давно работаю – мне неинтересно это, если никуда не выйти. Мне интересны финальные стадии чемпионатов Европы и мира. Мои помощники и мы всегда туда попадали, иначе – неинтересно. Задача одна – попасть в Катар,

– заявил Петраков.