Петраков: Я собі поставив завдання
У перших трьох турах українці зіграли внічию проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Збірна України опинилася у скрутному становищі, адже будь-яка наступна невдача може завадити команді вийти на ЧС-2022.
До речі Тренер Чорноморця Анненков буде працювати з Петраковим у збірній України
Наставник збірної України Олександр Петраков заявив, що він поставив собі завдання вивести команду на Мундіаль у Катарі.
Я собі поставив завдання. Я вже давно працюю – мені нецікаво це, якщо нікуди не вийти. Мені цікаві фінальні стадії чемпіонатів Європи та світу. Мої помічники і ми завжди туди потрапляли, бо інакше – нецікаво. Завдання одне – потрапити в Катар,
– заявив Петраков.
- Олександр Петраков вночі 18 серпня очолив збірну України після Андрія Шевченка. Останній несподівано оголосив 1 серпня, що в нього закінчився контракт з УАФ.
- Як тренер Петраков відомий за роботою в юнацьких збірних України. У 2018 році Петраков завоював зі збірною України U-19 "бронзу" на чемпіонаті Європи.
- Уже через рік підопічні Петракова стали чемпіонами світу U-20 у Польщі.
- Перший матч на чолі збірної України Петраков проведе 1 вересня на виїзді проти Казахстану. 4 вересня "синьо-жовтих" чекає зустріч у Києві з чемпіонами світу французами.