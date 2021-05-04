Шевченко рассказал о друзьях детства, которых не осталось в живых из-за проблем с наркотиками, алкоголем и оружием.

Это интересно Когда случилась чернобыльская трагедия, я чувствовал себя, как в кино, – Андрей Шевченко

У меня в деревне не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда упал "железный занавес", мир, который мы знали разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь,

– признался Шевченко.

К вниманию. Андрей Шевченко родился в селе Двиркивщина Яготинского района Киевской области. По данным с сайта Верховной Рады Украины, население Двиркивщина составляет 390 человек.