Шевченко рассказал о друзьях детства, которых не осталось в живых из-за проблем с наркотиками, алкоголем и оружием.
Это интересно Когда случилась чернобыльская трагедия, я чувствовал себя, как в кино, – Андрей Шевченко
У меня в деревне не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда упал "железный занавес", мир, который мы знали разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь,
– признался Шевченко.