Шевченко розповів про друзів дитинства, яких не залишилося в живих через проблеми з наркотиками, алкоголем і зброєю.

Це цікаво Коли трапилася чорнобильська трагедія, я відчував себе як в кіно, – Андрій Шевченко

У мене в селі не залишилося друзів. Всі вони загинули. Не від радіації, а від алкоголю, наркотиків і проблем зі зброєю. Коли впала "залізна завіса", світ, який ми знали розвалювався, то мої друзі ні в що не вірили і в кінці кінців заблукали. Любов батьків і футбол врятували мені життя,

– зізнався Шевченко.

До уваги. Андрій Шевченко народився в селі Двірківщина Яготинського району Київської області. За даними з сайту Верховної Ради України, населення Двірківщина становить 390 осіб.