По словам Андрея Николаевича, в то время он не понимал всю серьезность ситуации.

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"Надеюсь, никого не шокирую, если скажу, что мне все казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь любым видом спорта. Я попал в академию киевского Динамо и почувствовал, что начинаю жить мечтой. Затем взорвался 4-й реактор, и нас всех увезли. Школы немедленно закрылись. Автобусы приезжали из всего СССР, загружали ребят от 6 до 15 лет и вывозили их", – сказал Шевченко.

Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, я прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком,

– добавил коуч.

Чернобыльская трагедия: главное

Трагедия случилась в ночь на 26 апреля 1986 года. Тогда произошло 2 взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Наибольший результат аварии – выброс радиоактивных веществ. Радиация изотопов в воздухе была в 30 – 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Местным жителям правду об аварии сказали не сразу. Эвакуацию объявили только в полдень 27 апреля. До 6 мая выехали из 30-километровой зоны вокруг АЭС более 115 тысяч человек.



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