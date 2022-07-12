Трогательная история известного спортсмена

Ранее титулованный спортсмен рассказывал, что приехал в Лондон из Сомали, когда ему было 8 лет, вслед за отцом. В документальном фильме BBC "Настоящий Мо Фара" он оправился правдивой историей о том, как оказался в Великобритании.

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"Большинство людей знают меня как Мо Фара, но это не мое имя, и это не так. На самом деле я родился в Сомалиленде на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахина. Несмотря на то, что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании.

Когда мне было четыре года, мой отец погиб во время гражданской войны. Меня разлучили с матерью и незаконно переправили в Великобританию под именем другого ребенка - Мохаммеда Фара", – сказал спортсмен.

Бегун рассказал, что он несколько лет жил у родных в Джибуте, а в 1992 году незнакомая женщина привезла его в Лондон, заявив, что он будет жить у родственников.

Когда они оказались в Европе, она забрала у мальчика лист с контактами, порвала и выбросила в мусор. В течение нескольких лет Фара ухаживал за ее детьми, делал работу по дому и не посещал школу.

В фильме Фара признается, что занимается своим иммиграционным статусом. Однако вечером 11 июля Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что спортсмен не столкнется с трудом.

Документальная лента заканчивается сценой, в которой Фара разговаривает с реальным Мохаммедом Фара, имя которого ему дали при пересылке в Великобританию. Спортсмен заявил, что продолжит использовать имя, которое ему дали 30 лет назад.

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