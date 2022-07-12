Зворушлива історія відомого спортсмена
Раніше титулований спортсмен розповідав, що приїхав до Лондона із Сомалі, коли йому було 8 років, слідом за батьком. У документальному фільмі BBC "Справжній Мо Фара" він поідлився правдивою історією про те, як опинився у Великій Британії.
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"Більшість людей знають мене як Мо Фара, але це не моє ім’я, і це не так. Насправді я народився в Сомаліленді на півночі Сомалі, і мене звуть Хуссейн Абді Кахіна. Попри те, що я говорив у минулому, мої батьки ніколи не жили у Великій Британії.
Коли мені було чотири роки, мій батько загинув під час громадянської війни. Мене розлучили з матір’ю та незаконно переправили до Великобританії під ім’ям іншої дитини – Мохаммеда Фара", – сказав спортсмен.
Бігун розповів, що він декілька років жив у рідних у Джібуті, а 1992-го незнайома жінка привезла його до Лондона, заявивши, що він житиме у родичів.
Коли вони опинилися в Європі, вона забрала у хлопчика листок із контактами, порвала та викинула у сміття. Протягом кількох років Фара доглядав її дітей, робив роботу по дому і не відвідував школу.
У фільмі Фара зізнається, що переймається своїм імміграційним статусом. Однак увечері 11 липня Міністерство внутрішніх справ Великобританії оголосило, що спортсмен не зіткнеться із труднощами.
Документальна стрічка закінчується сценою, в якій Фара розмовляє з реальним Мохаммедом Фара, ім’я якого йому дали при пересиланні до Великої Британії. Спортсмен заявив, що продовжить використовувати ім’я, яке йому дали 30 років тому.
Що відомо про атлета
- Фара перемагав на дистанціях 10 000 метрів та 5 000 метрів на двох Олімпіадах поспіль – у Лондоні-2012 та Ріо-2016.
- На його рахунку 6 перемог на чемпіонатах світу, а також 2 срібла турніру, він семиразовий чемпіон Європи (зокрема дворазовий у залі). З 2017-го виступає у марафонських забігах.