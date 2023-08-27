Станет самым дорогим трансфером с космической зарплатой: Салах перейдет в Саудовскую Аравию

Мохамед Салах решил подчиниться "тренду". Египетский футболист пополнит когорту звездных исполнителей на Ближнем Востоке.

Мохаммед Салах согласился покинуть Ливерпуль. Единственные, кто был способен изменить мнение именитого нападающего – клуб из Саудовской Аравии.

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Египетский футболист покинет границы Европы и переберется на Ближний Восток. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп до последнего не хотел отпускать Салаха, однако Мохаммеда подтолкнулись на судьбоносный шаг. Аль-Иттихад, у которого за спиной огромная финансовая сила, все же сумел склонить весы в свою пользу в борьбе за египетского нападающего.

Именитый вингер будет получать в Саудовской Аравии зарплату в размере 320 миллионов евро в год, к тому же по итогам каждого сезона на счет Салах будет "капать" еще по 6 миллионов евро бонусных (Роналду получает около 200 миллионов евро в год в Аль-Насре). Стороны планируют оформить соглашение на три футбольные кампании. Но вот и Ливерпуль не останется обиженным в данной ситуации. Дело в том, что Аль-Иттихад выплатит "мерсисайдцам" 100 миллионов евро за Мохаммеда, что сделает его рекордным трансфером для азиатского региона.

Аль-Наср недавно реализовал переход игрока сборной Португалии Отавио , заплатив за него Порту 60 миллионов евро Таким образом, именно португальский полузащитник - рекордный трансфер саудитов.

Также известно, что Салах проведет последний матч в футболке Ливерпуля уже 27 августа. Тогда красные сойдутся в поединке против Ньюкасла в рамках АПЛ, после чего египетский игрок отправится в Париж, где подпишет соглашение с Аль-Иттихадом. Следует отметить, что Мохамед провел в составе "мерсисайдцев" 7 сезонов, в которых успел сыграть в 307 матчах, забить 187 голов и отдать 80 результативных передач. Салах с Ливерпулем выигрывал чемпионат Англии, а также торжествовал в Лиге чемпионов.

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