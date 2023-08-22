Аль-Наср подписал Отавио. Португалец стал рекордным трансфером в истории "Принцев Неджда".

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Звездное небо в Саудовской Аравии

Саудовский коллектив, недавно выигравший арабскую Лигу чемпионов, неустанно собирает звезд мирового футбола. Очередной целью Аль-Насру стал полузащитник сборной Португалии Отавио, потому игрок хорошо знаком с главной звездой команды Криштиану Роналду. Клуб возглавляет еще один земляк звездного футболиста Луиш Каштру.

Но вот самое интересное, что трансфер хавбека не стал просто "очередным", а наоборот – первым в своем роде. Дело в том, что "Принцы Неджда" отдали за португальца 60 миллионов евро (хотя Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов), что стало рекордной суммой в истории саудитов. Ранее самым ценным футболистом Аль-Насра был Садио Мане, на которого клуб потратил 30 миллионов евро.

Отавио / ФК Аль-Наср

Стоит отметить. В прошлом сезоне Отавио провел в футболке Порту 44 матча, в которых отличился 7 голов и 13 отдал ассистов. За сборную Португалии полузащитник отыграл пока только 14 матчей (дебютировал в 2021 году), в которых забил 3 мяча.

Представление Отавио:

Звездные футболисты, перебравшиеся в Саудовскую Аравию