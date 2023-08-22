Аль-Наср подписал Отавио. Португалец стал рекордным трансфером в истории "Принцев Неджда".
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Звездное небо в Саудовской Аравии
Саудовский коллектив, недавно выигравший арабскую Лигу чемпионов, неустанно собирает звезд мирового футбола. Очередной целью Аль-Насру стал полузащитник сборной Португалии Отавио, потому игрок хорошо знаком с главной звездой команды Криштиану Роналду. Клуб возглавляет еще один земляк звездного футболиста Луиш Каштру.
Но вот самое интересное, что трансфер хавбека не стал просто "очередным", а наоборот – первым в своем роде. Дело в том, что "Принцы Неджда" отдали за португальца 60 миллионов евро (хотя Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов), что стало рекордной суммой в истории саудитов. Ранее самым ценным футболистом Аль-Насра был Садио Мане, на которого клуб потратил 30 миллионов евро.
Отавио / ФК Аль-Наср
Представление Отавио:
Звездные футболисты, перебравшиеся в Саудовскую Аравию
- Аль-Иттихад – Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота.
- Аль-Хиляль – Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергей Милинкович-Савич, Неймар.
- Аль-Наср – Давид Оспина, Криштиану Роналду, Талиска, Марцело Брозович, Садио Мане, Отавио.
- Аль-Ахли – Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез, Аллан Сен-Максимен.
- Аль-Иттифак – Джордан Хендерсон.