Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) мог сняться с боя против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) из-за травмы.

Источник: инстаграм boxingukraineboxing

Эгис Климас рассказал в интервью, что Анатолий Ломаченко предлагал Василию сняться с боя.

Смотрите также: Ломаченко показал видео, что на самом деле происходило в бою с Лопесом

Ломаченко-младший ответил агрессивно: "да я лучше карьеру закончу".

Ломаченко – Лопес: что известно о бое

Лопес в 12-раундовом поединке победил Ломаченко. Бой завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию лишь один раунд.

Украинский боксер хило вел себя на ринге, а после схватки объяснил, что проводил бой с травмированным плечом. Боксер из Украины был прооперирован и уже понемногу возвращается к полноценным тренировкам. Он предпочитает провести бой-реванш с Теофимо, но американец наотрез отказывается от еще одного поединка с Василием.

Самой большой ошибкой украинца было то, что в соглашении поединка не было пункта о реванше.