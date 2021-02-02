Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) міг знятися з бою проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) через травму.

Джерело: інстаграм boxingukraineboxing

Егіс Клімас розповів в інтерв'ю, що Анатолій Ломаченко пропонував Василю знятися з бою.

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Ломаченко-молодший відповів агресивно: "Та я краще кар'єру закінчу".

Ломаченко – Лопес: що відомо про бій

Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.

Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань. Він воліє провести бій-реванш з Теофімо, але американець навідріз відмовляється від ще одного поєдинку з Василем.

Найбільшою помилкою українця було те, що в угоді поєдинку не було пункту про реванш.