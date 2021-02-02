Міг завершити кар'єру: несподівано подробиці травми Ломаченка перед боєм з Лопесом
Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) міг знятися з бою проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) через травму.
Джерело: інстаграм boxingukraineboxing
Егіс Клімас розповів в інтерв'ю, що Анатолій Ломаченко пропонував Василю знятися з бою.
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Ломаченко-молодший відповів агресивно: "Та я краще кар'єру закінчу".
Ломаченко – Лопес: що відомо про бій
Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.
Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань. Він воліє провести бій-реванш з Теофімо, але американець навідріз відмовляється від ще одного поєдинку з Василем.
Найбільшою помилкою українця було те, що в угоді поєдинку не було пункту про реванш.
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