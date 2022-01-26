Мог стать одноклубником Зинченко: кто "охотится" на 19-летнего таланта Динамо

Все больше европейских топовых клубов обращают внимание на Самбу Диалло. Футболист считается одним из самых талантливых игроков "бело-синих".

"Охота" на Диалло только начинается

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как не просто было подписывать долговременное 5-летнее соглашение с Самбой. Ведь в тот момент за Диалло звонили представители Манчестер Сити, клубы из немецкой Бундеслиги и других стран.

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Суркис заверил, что если футболист будет стремительно развиваться, как делает это сейчас, то его ждет большое будущее.

Напомним, что сам сенегалец ранее рассказывал о разговоре с представителем Баварии после дубля в ворота их команды в Лиге чемпионов. Немцы остались приятно поражены игрой 19-летнего левого вингера.

Карьера Диалло в Динамо