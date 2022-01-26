"Полювання" на Діалло лише розпочинається

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, як не просто було підписувати довготривалу 5-річну угоду з Самбою. Адже у той момент за Діалло телефонували представники Манчестер Сіті, клуби з німецької Бундесліги та інших країн.

Цікаво дізнатись Суркіс розповів про Шевченка як можливого тренера Динамо та оцінив його провал в Дженоа

Суркіс запевнив, що футболіст буде стрімко розвиватись, як робить це зараз, то на нього чекає велике майбутнє.

Нагадаємо, що сам сенегалець раніше розповідав про розмову з представником Баварії після дублю у ворота їх команди у Лізі чемпіонів. Німці залишились приємно вражені грою 19-річного лівого вінгера.

Кар'єра Діалло у Динамо