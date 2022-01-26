"Охота" на Диалло только начинается
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как не просто было подписывать долговременное 5-летнее соглашение с Самбой. Ведь в тот момент за Диалло звонили представители Манчестер Сити, клубы из немецкой Бундеслиги и других стран.
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Суркис заверил, что если футболист будет стремительно развиваться, как делает это сейчас, то его ждет большое будущее.
Напомним, что сам сенегалец ранее рассказывал о разговоре с представителем Баварии после дубля в ворота их команды в Лиге чемпионов. Немцы остались приятно поражены игрой 19-летнего левого вингера.
Карьера Диалло в Динамо
- Самба пополнил бело-синюю команду в июле 2021-го, впервые покинув родной Сенегал.
- В чемпионате Украины U-19 является лучшим бомбардиром этого сезона – 10 мячей в 13 поединках.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 6 матчей, в которых забил 5 голов в Юношеской лиге УЕФА.
- Его соглашение с киевлянами рассчитано до 31 декабря 2026 года.