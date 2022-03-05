В своем инстаграме норвежка объявила, что заканчивает свою спортивную карьеру. также в своей публикации титулованная спортсменка прокомментировала войну на Украине.

До речі Меркушина інформує про війну в Україні зі сторінки німецького біатлоніста Лессера

"5 марта 2011 года я выиграла гонку на 30 километров на домашнем этапе Кубка мира, это моя первая победа во взрослых соревнованиях и начало пути, которое привело меня туда, куда я думала, что никогда не достанусь.

Похоже, круг замкнётся, когда в субботу, 5 марта 2022 года, выйду на старт на 30 км в Холменколлене. Я очень не хочу, чтобы путешествие заканчивалось, но все свое время. Думаю, пора заняться другими делами, а не посвящать все время лыжным гонкам", – написала спортсменка.

Также она вспомнила о войне в Украине.

Война в Украине может заставить многое сейчас почувствовать бессмысленным. Мое сердце с украинским народом, борющимся за свою свободу,

– подчеркнула лыжница.

Ее прощание со спортом получилось действительно королевским. Ведь она в очередной раз завоевала первенство в 30-километровом марафоне.

На глазах Короля Норвегии Тереза ​​одержала уверенную победу.

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5 марта 2011 года я выиграла гонку на 30 км на домашнем этапе КМ, это моя первая победа во взрослых соревнованиях и начало пути, который привёл меня туда, куда я думала, что никогда не доберусь. Похоже, что круг замкнётся, когда я в субботу, 5 марта 2022 года, выйду на старт на 30 км в Хольменколлене. Я очень не хочу, чтобы путешествие заканчивалось, но всему своё время. Думаю, пришло время заняться другими делами, а не посвящать всё своё время лыжным гонкам. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/skiing/news-4628261-tereze-johaug-obyavila-o-zavershenii-karery-na-kubke-mira-i-vyskazalas-ob-ukraine.html?utm_source=copypaste