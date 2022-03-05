Меркушина інформуватиме про війну зі сторінки Лессера. Вона вже опублікувала декілька постів про "миротворчі" наслідки російських окупантів.

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Анастасія таким чином вирішила транслювати події на власні очі. Фото до публікації їй відправляють знайомі, які зіштовхнулися з російською агресією.

Меркушина також звернулася до російських спортсменів, які не говорять про війну. Вона наголосила, що це мовчання коштує тисячі смертей.

Ви ж боїтеся правди, бо за просте гасло "Ні війні" в якому немає жодного слова про Україну вас садять у в'язниці та позбавлять роботи. Так може з вашою країною справді щось не так?

– написала спортсменка.



Анастасія Меркушина / Фото з інстаграму німецького біатлоніста

Повний текст публікації

Привіт. Мене звати Настя Меркушина, і я хочу показати вам війну на власні очі. Під час інформаційних війн важко знайти правду, тому я попросила своїх друзів надіслати мені фотографії, зроблені ними. Усі ці матеріали будуть на цій сторінці. Картина вийшла дуже страшна, страшніше ніж показали по телевізору, адже там залишається шанс що все це лише поганий фільм.

Але я протягом 3-х діб не могла додзвонитися до подруги в Чернігів, і коли вона зателефонувала сказати про те, що вирвалася по останньому мосту з цього пекла, що залишився, я заплакала від полегшення. Війна жахлива річ, це страх, біль, смерть і це не сторінка в підручниках про 2 світові, а реальне життя, де страшно не за себе, а за рідних.

Я знаю що повірити даним у ЗМІ складно, у нас говорять про 9000 убитих російських солдатів, а за словами тих хто залишився в зруйнованих містах трупів російських солдатів багато...

Можете не вірити, але обов'язково зателефонуйте близьким службовцям в армії. Адже ваша влада привезла сюди крематорій, і багато хто не побачить тіла своїх близьких. Навіть озвучених вами 500 смертей занадто багато для того, щоб врятувати ... Врятувати кого? Народ України згуртувався і боротиметься до останньої людини за свою незалежність.

Звертаюся до спортсменів, адже ви точно знаєте що відбувається і мовчите, ваше мовчання коштує десятки життів. А якщо ви ще й підтримуєте військові дії, то задумайтеся, що ви несете смерть і скоро це торкнеться особисто вас.

Багато спортсменів це офіцери російської армії, і незабаром і вас покличуть, як і закликали нас. Зброя в руки захищати свою країну, ви ж боїтеся правди, бо за просте гасло "Ні війні" в якому немає жодного слова про Україну вас садять у в'язниці та позбавлять роботи. Так може з вашою країною справді щось не так?

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