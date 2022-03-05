У своєму інстаграмі норвежка оголосила, що закінчує свою спортивну кар'єру. також у своїй публікації титулована спортсменка прокоментувала війну в Україні.

До речі Меркушина інформує про війну в Україні зі сторінки німецького біатлоніста Лессера

"5 березня 2011 року я виграла гонку на 30 кілометрів на домашньому етапі Кубку світу, це моя перша перемога у дорослих змаганнях та початок шляху, який привів мене туди, куди я думала, що ніколи не дістануся.

Схоже, що коло замкнеться, коли в суботу, 5 березня 2022 року, вийду на старт на 30 км у Холменколлені. Я дуже не хочу, щоб подорож закінчувалася, але весь свій час. Думаю, настав час зайнятися іншими справами, а не присвячувати весь час лижним гонкам", – написала спортсменка.

Також вона згадала і про війну в Україні.

Війна в Україні може змусити багато чого зараз відчути безглуздим. Моє серце з українським народом, який бореться за свою свободу,

– наголосила лижниця.

Її прощання зі спортом вийшло дійсно королівським. Адже вона вкотре здобула першість у 30-кілометровому марафоні.

На очах Короля Норвегії Тереза здобула впевнену перемогу.

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5 марта 2011 года я выиграла гонку на 30 км на домашнем этапе КМ, это моя первая победа во взрослых соревнованиях и начало пути, который привёл меня туда, куда я думала, что никогда не доберусь. Похоже, что круг замкнётся, когда я в субботу, 5 марта 2022 года, выйду на старт на 30 км в Хольменколлене. Я очень не хочу, чтобы путешествие заканчивалось, но всему своё время. Думаю, пришло время заняться другими делами, а не посвящать всё своё время лыжным гонкам. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/skiing/news-4628261-tereze-johaug-obyavila-o-zavershenii-karery-na-kubke-mira-i-vyskazalas-ob-ukraine.html?utm_source=copypaste