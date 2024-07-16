Новость о радикальных изменениях Сергей Болотников сообщил в социальных сетях. Журналист в шутливой форме сослался на опыт своего коллеги Андрея Сенькива.

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Болотников: Нашел вакансию и ушел добровольно

В середине июня Сенькива мобилизовали в армию. Блогер стоял в очереди за шаурмой, когда к нему подошли работники ТЦК и вручили повестку. Это событие подтолкнуло Сергея на такой ответственный шаг.

"Когда-то у меня будут внуки и они спросят: "Дедушка, а как ты попал на войну?". Я отвечу: "Ну, захотелось как-то Сенькиву шаурмы..."

А если серьезно, то не стал играть в эту лотерею с повестками – нашел вакансию и пошел добровольно", – сообщил Болотников.

Напомним, что 16 июля завершается срок обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан Украины. Это можно было сделать в ТЦК, ЦНАП или Резерв+.

На лицо, которое не обновило данные, будет наложен штраф, ведь это нарушение действующего закона. Только если человек сможет доказать, что он не смог обновить данные по уважительным причинам, тогда штраф не будут накладывать.