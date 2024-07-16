Новину про радикальні зміни Сергій Болотніков повідомив у соціальних мережах. Журналіст у жартівливій формі послався на досвід свого колеги Андрія Сеньківа.

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Болотніков: Знайшов вакансію і пішов добровільно

У середині червня Сеньківа мобілізували до армії. Блогер стояв у черзі за шаурмою, коли до нього підійшли працівники ТЦК та вручили повістку. Ця подія підштовхнула Сергія на такий відповідальний крок.

"Колись в мене будуть внуки і вони запитають: "Дідо, а як ти потрапив на війну?". Я відповім: "Ну, захотілось якось Сеньківу шаурми…"

А якщо серйозно, то не став грати в цю лотерею з повістками – знайшов вакансію і пішов добровільно", – повідомив Болотніков.

Нагадаємо, що 16 липня завершується термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних громадян України. Це можна було зробити у ТЦК, ЦНАП чи Резерв+.

На особу, яка не оновила дані, буде накладено штраф, адже це порушення чинного закону. Тільки якщо людина зможе довести, що вона не змогла оновити дані через поважні причини, тоді штраф не накладатимуть.