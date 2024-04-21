Подобные случаи не являются единичным: ТЦК отреагировал на повестку умершему журналисту Франкову

Киевский ТЦК прокомментировал ситуацию с повесткой, которая пришла в адрес редактора журнала "Футбол" Артема Франкова. Известный журналист умер еще в октябре прошлого года.

Несколько дней назад телеграм-канале “Artем Frankov official” опубликовал фото повестки, которая пришла на адрес покойного Артема Франкова. В документе сообщалось, что журналисту нужно явиться в военкомат для сверки данных.

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Ответ Киевского ТЦК и СП

Однако такие случаи не являются единичными. Об этом говорится в комментарии Киевского ТЦК и СП. Все из-за того, что граждане вовремя не обновляют персональные данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, неверные данные могут поступать из других государственных реестров. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и проверенной информацией о лицах, которые находятся на воинском учете.

Таким образом, повестка в адрес Артема Франкова пришла из-за отсутствия данных о его смерти.

Напомним, что Артем Франков умер в больнице 31 октября 2023 года. Известный футбольный журналист не смог преодолеть последствия второго инсульта. Начиная с 1997 года Франков был бессменным главным редактором журнала "Футбол".