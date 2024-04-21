Кілька днів тому телеграм-каналі "Artем Frankov official" опублікував фото повістки, яка прийшла на адресу покійного Артема Франкова. У документі повідомлялося, що журналісту потрібно з'явитися у військкомат для звірки даних.
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Відповідь Київського ТЦК та СП
Проте такі випадки не є поодинокими. Про це йдеться у коментарі Київського ТЦК та СП. Все через те, що громадяни вчасно не оновлюють персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Крім того, невірні дані можуть надходити з інших державних реєстрів. Тому ТЦК та СП не володіє повною і перевіреною інформацією щодо осіб, які перебувають на військовому обліку.
Таким чином, повістка на адресу Артема Франкова прийшла через відсутність даних про його смерть.
Нагадаємо, що Артем Франков помер у лікарні 31 жовтня 2023 року. Відомий футбольний журналіст не зміг подолати наслідки другого інсульту. Починаючи з 1997 року Франков був незмінним головним редактором журналу "Футбол".