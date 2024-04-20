Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. В нем предусмотрена норма бронирования работников критически важных предприятий.

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Бронь для футболистов не ухудшит мобилизационную ситуацию

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал ситуацию с бронированием футболистов. Правительство включило пять футбольных клубов в перечень критически важных предприятий. Такое решение позволит сохранить футбол.

"Если команды как Динамо, Шахтер и другие прекратят свое существование, то мы не наверстаем этого в течение десятков лет.

Перед нами стоит задача сохранить спорт, в частности футбол. Если взять абсолютное значение, то количество забронированных футболистов – это небольшая часть. Кроме того, не все клубы признаны критически важными предприятиями учитывая решение Кабмина", – рассказал Бедный.

Также руководитель Минспорта объяснил, почему именно эти клубы получили статус критически важных. Все дело в количестве уплаченных налогов.

Если грубо, то можно так сказать. Более того, часть футболистов – это мужчины до 25 лет, поэтому они вообще сейчас не являются мобилизационным ресурсом. Нельзя сказать, что от бронирования части футболистов ухудшится мобилизационная ситуация в Украине,

– сказал Бедный.

Напомним, что Минспорта опубликовало перечень спортивных организаций, которые получили статус критически важных. В перечень попали такие футбольные клубы: Шахтер, Динамо, Днепр-1, Кривбасс, Оболонь.