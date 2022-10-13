Все больше российских спортсменов мобилизуют. Стало известно, что еще 2 игрока получили повестки в военкомат.

Двое футболистов российской Премьер-лиги получили повестки в военкомат. В российские спортивные инсайдеры несколько переквалифицировались, вместо топовых событий пишут о мобилизации.

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Кого из футболистов мобилизовали

Один из них – 35-летний голкипер Торпедо Александр Довбня. Однако президент клуба Илья Геркус сообщил , что он получил отсрочку.

Карпов отмечает, что игроки попали в списки Министерства спорта РФ на бронь, однако она еще не подтверждена.

Мобилизация уже коснулась мужской сборной по футболу .

Повестки вручили не игрокам команды или тренерскому штабу. Их получили юрист, а также один из массажистов и администраторов сборных России.

Все ради мобилизации

Министерство спорта России приказало государственным органам приостановить соревнования и тренировочные сборы за границей . Такое решение может быть попыткой предотвратить побег ведущих спортсменов за границу.

В России даже дело дошло до того, что могут создаваться добровольческие отряды , где будут служить исключительно российские спортсмены.

Сначала в России хотят привлечь региональные спортивные федерации. Не исключено, что в подобный добровольческий отряд могут попасть даже московские федерации. В скором времени спортсмены будут уведомлены о таком решении власти.