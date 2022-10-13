Двоє футболістів російської Прем'єр-ліги отримали повістки у військкомат. У російські спортивні інсайдери дещо перекваліфікувалися, замість топових подій пишуть про мобілізацію.

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Кого з футболістів мобілізували

Один з них – 35-річний голкіпер Торпедо Олександр Довбня. Однак президент клубу Ілля Геркус повідомив, що він отримав відстрочку.

Карпов зазначає, що гравці потрапили до списків Міністерства спорту РФ на бронь, проте вона ще не підтверджена.

Мобілізація вже торкнулася чоловічої збірної з футболу.

Повістки вручили не гравцям команди чи тренерському штабу. Їх отримали юрист, а також один з масажистів та адміністраторів збірних Росії.

Все заради мобілізації

Міністерство спорту Росії наказало державним органам призупинити змагання та тренувальні збори за кордоном. Таке рішення може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон.

У Росії навіть дійшла справа до того, що можуть створюватись добровольчі загони, де служитимуть виключно російські спортсмени.

Спершу у Росії хочуть залучити регіональні спортивні федерації. Не виключено, що у такий добровольчий загін можуть потрапити навіть московські федерації. Незабаром спортсмени будуть повідомлені про таке рішення влади.