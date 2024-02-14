"Если футбол не нужен - все идем в ТЦК": президент Вереса о мобилизации футболистов

Президент Вереса Иван Надеин поделился мнением о мобилизации футболистов. Он отметил, что все должно быть в рамках действующего законодательства.

По словам президента, все должны быть готовыми. Он рассматривает тот вариант, что футболистов могут мобилизовать после окончания контракта.

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Заявление Вереса по мобилизации футболистов

"Война в стране коснется каждого. Каждый должен быть к этому готовым. Футболисты имеют определенную короткую привилегию. На то время, пока они имеют профессиональный контракт. Контракт закончился – должны быть готовы. Как и я например. Но если идет чемпионат – футболист должен иметь право на отсрочку хотя бы до завершения действия контракта", – заявил он.

Также Надеин упомянул о готовности всех членов команды уйти в ТЦК. Он тоже упомянул о членах клуба, которые уже мобилизованы.

"Если футбол нам нужен – этот вопрос надо решать. Если футбол не нужен – все идем в ТЦК. Тем не менее, мы в клубе приняли решение – все работники подали свои данные в ТЦК, как этого требует законодательство.

У кого военного билета нет – клуб помогает даже пройти медкомиссию. Это должно быть. У нас вице-президент мобилизован, директор по маркетингу мобилизован. В стране идет война", – подчеркнул президент клуба.

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