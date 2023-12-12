Народный клуб Верес назначил на должность главного тренера Олега Шандрука. Решение о его назначении на должность главного тренера было принято на заседании наблюдательного совета ровенского клуба.

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На должности главного тренера Вереса Олег Шандрук заменил уволенного Сергея Лавриненко. В тренерский штаб Шандрука войдут Олег Герасимюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзын.

Верес вернул бывшего наставника

Олег Шандрук родился 30 января 1983 года в Смыге на Ровенщине. В качестве футболиста выступал за луцкую Волынь, донецкий Шахтер, киевский Арсенал, одесский Черноморец и Севастополь.

Ранее 40-летний специалист уже возглавлял главную команду клуба – с 7 августа 2018 года по 14 июня 2019 года. Под его руководством Верес в том сезоне стал пятым в Группе А Второй лиги.

В декабре 2021 года Олег Шандрук возглавил команду Верес U-19. А в мае 2023 года – возглавил детскую футбольную академию народного клуба.

Напомним, на зимний перерыв в чемпионате УПЛ "красно-черные" с двенадцатью очками пошли на пятнадцатую позицию в турнирной таблице. Вереск находится в зоне прямого вылета в Первую лигу ПФЛ.