Народный клуб Верес назначил на должность главного тренера Олега Шандрука. Решение о его назначении на должность главного тренера было принято на заседании наблюдательного совета ровенского клуба.
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На должности главного тренера Вереса Олег Шандрук заменил уволенного Сергея Лавриненко. В тренерский штаб Шандрука войдут Олег Герасимюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзын.
Верес вернул бывшего наставника
Олег Шандрук родился 30 января 1983 года в Смыге на Ровенщине. В качестве футболиста выступал за луцкую Волынь, донецкий Шахтер, киевский Арсенал, одесский Черноморец и Севастополь.
В декабре 2021 года Олег Шандрук возглавил команду Верес U-19. А в мае 2023 года – возглавил детскую футбольную академию народного клуба.
Напомним, на зимний перерыв в чемпионате УПЛ "красно-черные" с двенадцатью очками пошли на пятнадцатую позицию в турнирной таблице. Вереск находится в зоне прямого вылета в Первую лигу ПФЛ.