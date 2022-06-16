Мне стыдно, что играл в России, – Селезнев принес извинения за выступления во враждебной стране
Источник:ютуб-канал "Sport Arena"
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев вспомнил о своих выступлениях в российском чемпионате. Футболист хочет вычеркнуть этот период из своей карьеры.
Селезнев: Я – украинец, точка
36-летний нападающий высказал свою четкую и патриотическую позицию. Футболист группы атаки Минай принес извинения за то, что когда-то в своей жизни захотел выступать в стране-оккупанта.
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Форвард рассказал, что после победы Украины над Россией встретится с ребятами, которые на передовой защищают нашу свободу.
Моя позиция одна. Я – украинец, точка. Я не понимаю этих… даже не хочу говорить. Да, мне стыдно, что я играл когда-нибудь в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь его убивать, то это идиотизм. Первое, что сделаю после победы, буду праздновать. Встретлюсь с ребятами, которые были на передовой. Со всеми,
– сказал Селезнев.
Когда Селезнев ездил "кормить" Россию
- В конце февраля 2016 года Евгений неожиданно сменил Днепр на краснодарскую Кубань.
- В российском чемпионате пробыл до июля того же года и вернулся на Украину, где подписал контракт с донецким Шахтером.
- В сезоне-2015/2016 отыграл во враждебной стране 10 поединков, в которых отличился тремя мячами.