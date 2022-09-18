Мне сложно, но интересно, – дебютант сборной Украины рассказал об атмосфере в команде

Наставник сборной Украины Александр Петраков вызвал в сборную Украины вратарей Анатолия Трубина и Евгения Волынца. Это связано с травмированием Георгия Бущана.

Волынец: Видно, это футболисты очень высокого класса

Для Волынца это дебютный вызов сборной. Во время одной из тренировок футболист поделился своими впечатлениями от пребывания в рядах национальной команды.

Кстати Сборная Украины потеряла еще одного легионера перед решающими матчами Лиги наций

"Конечно, очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами, поэтому мне все нравится. Хорошо себя чувствую здесь", – отметил новичок команды.

Евгений прокомментировал удары наших лидеров, Ярмоленко, Довбика.

Видно, это футболисты очень высокого класса. Не просто так они играли в АПЛ. Мне сложно, но любопытно. Атмосфера супер, все на позитиве, только поддержка. Приятно работать,

– сказал голкипер Колоса.

Волынец рассказал о требованиях главного тренера Александра Петракова.

"Он требовательный тренер. Мы с ним пообщались, он меня ввел в курс дела. Знакомимся, все хорошо", – подчеркнул Евгений.

Честно – мне все в кайфе. Поля – супер, условия – супер. Не на что жаловаться,

– сказал игрок об условиях в Польше.

Однако новичок еще не совсем чувствует себя частью команды: "Ну… да, даже не знаю, что сказать. Понемногу".

Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Шапаренко, Попове, Соболе и Корниенко.