Мне нет дела до ультрас, – Луческу
Наставник "Динамо" Мирча Луческу утверждает, что не обращает внимания на ультрас киевского клуба, протестующих против его назначения. Румынский специалист заявил, что его интересуют другие дела.
Главный тренер "Динамо" рассказал о конфликте с болельщиками киевского клуба. Об этом сообщает Sport.ro.
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Мне нет дела до ультрас, которых кто-то подталкивает сзади. Это не имеет значения. Мне это не интересно,
– сказал Луческу.
75-летний Луческу отметил, что для него важны отношения с футболистами и игра "Динамо".
"Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я профессионал, оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу весь опыт, который я накопил за все годы", – отметил Луческу.
Конфликт ультрас и Луческу: главное
Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.
После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались у клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
Вследствие давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.
Под руководством Луческу "Динамо" выиграло два матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера".