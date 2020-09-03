Наставник "Динамо" Мирча Луческу утверждает, что не обращает внимания на ультрас киевского клуба, протестующих против его назначения. Румынский специалист заявил, что его интересуют другие дела.

Главный тренер "Динамо" рассказал о конфликте с болельщиками киевского клуба. Об этом сообщает Sport.ro.

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Мне нет дела до ультрас, которых кто-то подталкивает сзади. Это не имеет значения. Мне это не интересно,

– сказал Луческу.

75-летний Луческу отметил, что для него важны отношения с футболистами и игра "Динамо".

"Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я профессионал, оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу весь опыт, который я накопил за все годы", – отметил Луческу.

Конфликт ультрас и Луческу: главное

Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.

После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались у клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

Вследствие давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.

Под руководством Луческу "Динамо" выиграло два матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера".