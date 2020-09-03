Наставник "Динамо" Мірча Луческу стверджує, що не звертає уваги на ультрас київського клубу, які протестують проти його призначення. Румунський фахівець заявив, що його цікавлять інші справи.

Головний тренер "Динамо" розповів про конфлікт з уболівальниками київського клубу. Про це повідомляє Sport.ro.

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Мені немає справи до ультрас, яких хтось підштовхує ззаду. Це не має значення. Мені це не цікаво,

– сказав Луческу.

75-річний Луческу зазначив, що для нього важливі відносини з футболістами та гра "Динамо".

"Мене хвилюють мої стосунки з футболістами і гра, яку вони демонструють. Я професіонал, залишаю свої почуття позаду, щоб мати можливість передати клубу весь досвід, який я накопичив за всі роки", – зазначив Луческу.

Конфлікт ультрас та Луческу: головне

Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.

Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло два матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря".