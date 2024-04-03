В августе 2009-го года Младен Кашчелан подписал контракт с Карпатами, перебравшись из польского Лодзя. Однако карьера черногорского легионера во Львове была недолгой. Уже 1 января 2010-го года опорник снова вернулся в чемпионат Польши.

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Негативно отзывается об Украине

Время проведенное в Украине Кашчелан вспоминает неохотно. По словам легионера, у него остались только негативные воспоминания от пребывания в Украине. Ему не понравилось то, как его принял украинский народ, который он назвал "токсичным", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Бывший футболист "львов" рассказал, что из-за этого не хотел ехать в Россию, которая географически рядом, к сожалению, располагается с Украиной.

Однако после просьб жены, которая была его агентом, пара поехала в Россию, с которой теперь и связывает свое будущее. Для этого семья даже выработала российские паспорта, чтобы лучше освоиться во враждебной стране.

Летом 2013-го жена предлагала полететь в Россию и просто познакомиться. Я был против. В 2009-м году я играл в Украине, в Карпатах, и у меня остались негативные воспоминания: там все были очень токсично настроены в отношении иностранцев. Переживал, что в России будет то же самое. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить российские паспорта. Мы получали паспорта РФ в очень тяжелое время,

– заявил Кашчелан.

Отметим, что летом 2013-го года Кашчелан стал футболистом тульского Арсенала.

В России также поиграл за Тосно, Тамбов и Балтику, где и в июле 2023-го года закончил свою карьеру футболиста.

С августа 2023-го года входит в тренерский штаб российского клуба Пари из Нижнего Новгорода.

К слову. Во львовских Карпатах черногорец не закрепился, проведя за "львов" лишь 4 матча. Всего 265 игровых минут на футбольном поле.