У серпні 2009-го року Младен Кашчелан підписав контракт із Карпатами, перебравшись із польського Лодзя. Однак кар'єра чорногорського легіонера у Львові була недовгою. Вже 1 січня 2010-го року опорник знову повернувся до чемпіонату Польщі.

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Негативно відгукується про Україну

Час проведений в Україні Кашчелан пригадує неохоче. За словами легіонера, у нього залишились лише негативні спогади від перебування в Україні. Йому не сподобалось те, як його прийняв український народ, який він назвав "токсичним", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Колишній футболіст "левів" розповів, що через це не хотів їхати до Росії, яка географічно поруч, на жаль, розташовується із Україною.

Однак після прохань дружини, яка була його агентом, пара поїхала у Росію, з якою тепер й пов'язує своє майбутнє. Для цього сім'я навіть виробила російські паспорти, аби краще освоїтись у ворожій країні.

Влітку 2013-го дружина апропонувала полетіти до Росії і просто познайомитись. Я був проти. У 2009-му році я грав в Україні, у Карпатах, і в мене залишилися негативні спогади: там усі були дуже токсично налаштовані щодо іноземців. Переживав, що в Росії буде те саме. Я та моя дружина пов'язуємо майбутнє нашої родини саме з цією країною. Тому ми вирішили отримати російські паспорти. Ми отримували паспорти РФ у дуже тяжкий час,

– заявив Кашчелан.

Відзначимо, що влітку 2013-го року Кашчелан став футболістом тульського Арсенала.

У Росії також пограв за Тосно, Тамбов та Балтику, де й у липні 2023-го року закінчив свою кар'єру футболіста.

Із серпня 2023-го року входить у тренерський штаб російського клубу Парі із Нижнього Новгорода.

До слова. У львівських Карпатах чорногорець не закріпився, провівши за "левів" лише 4 матчі. Загалом 265 ігрових хвилин на футбольному полі.