Возвращение Мюллера и Хуммельса

Йоахим Лев объявил состав из 26 футболистов, которые поедут на Евро-2020. Наставник "Маншафт" решил не объявлять расширенный состав, как другие сборные.

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В заявке нашлось место нападающему Баварии Мюллеру и защитнику Боруссии Дортмунд Хуммельсу, которые не получали вызов в сборную Германии после провального чемпионата мира-2018.

На Мундиале немцы не смогли выйти из группы, проиграв Южной Корее и Мексике. Германия смогла одолеть только Швецию.

Иоахим Лев объявил омоложение состава. Кроме Мюллера и Хуммельса, тренер "выкинул" из сборной защитника Баварии Джерома Боатенга.

Зато хавбек Фенербахче Месут Озил сам объявил о завершении выступлений за сборную.

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С 2018 года Германия демонстрирует неубедительные результаты. В немецкой прессе на Лева оказывалось давление, мол, следует вызвать Мюллера, Хуммельса и Боатенга.

На этом фоне Мюллер в 2020 году стал лучшим ассистентом не только Бундеслиги, но и Европы. В его активе 26 результативных передач в рамках национального чемпионата. В сезоне-2020/2021 Томас снова лучший – он отдал в Бундеслиге 21 ассист!

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Также на солидном уровне продолжили выступать Хуммельс и Боатенг. Следовательно, Лев таки вызвал Мюллера и Хуммельса в сборную. Боатенг остался вне заявки.

Состав сборной Германии

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Ноер, Кевин Трапп

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостермана, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

Полузащитники: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане

Нападающие: Кевин Фолланд, Тимо Вернер