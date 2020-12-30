У вівторок, 29 грудня, МЮ на власному полі приймав Вулверхемптон у рамках 16-го туру АПЛ. Господарі на останній хвилині врятували перемогу.

МЮ – Вулверхемптон 1:0

Гол: Рашфорд, 90+4

Рятівник Рашфорд

Вже на початку матчу момент з вбивчої позиції не реалізував Фернандеш. Гравець МЮ впритул розстрілював ворота, але голкіпер продемонстрував дива реакції та врятував ворота, пише 24 канал.

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Відповідь гостей була швидкою. Небезпечний штрафний виконував Вулверхемптон. Несподівана передача у штрафний на Се ледь не завершилась результативним ударом. Але Де Хеа показав свій клас, ставши на заваді голу.

Команди у першій 45-хвилинці так і не зуміли розмочити нулі на табло. На перерву футболісти пішли за рахунку 0:0.

У другому таймі МЮ таки відкрило рахунок, але арбітр був у центрі уваги. Байї найкраще зіграв у штрафному гостей, але його удар головою не долетів до лінії воріт. М'яч підхопив Кавані та прошив голкіпера. Але лайнсмен зафіксував офсайд. "Сухий" рахунок зустрічі так і не змінився.

Команди немов повторювали ідентичні атаки одна одної. Вулверхемптон теж створив загрозу після кутового. Але знову у дуелі Се проти Де Хеа голкіпер вийшов "сухим із води" та не дозволив змінити нулі на рідному стадіоні.

Здавалось, що матч так і завершиться нульовою нічиєю. Але інакше думав Рашфорд у доданий арбітром час до поєдинку. Маркус накрутив опікуна на межі штрафного та потужно пробив. Рикошет дезорієнтував голкіпера та полетів прямо у сітку воріт. Рахунок було відкрито – 1:0. Цей гол поставив крапку у зустрічі.

Після звитяги МЮ вийшов на 2 місце в АПЛ, у їх активі 30 очок. "Червоні дияволи" впритул наблизились до лідера Ліверпуля, поступаючись їм лише 2 пунктами.

Вулверхемптон ж у середині таблиці – 12 сходинка та 21 очко.

МЮ – Вулверхемптон відеоогляд