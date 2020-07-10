"Астон Вилла" 9 июля принимала "Манчестер Юнайтед" в матче 34 тура АПЛ. Команда Сульшера одержала разгромную победу на выезде.

Астон Вилла – МЮ 0:3

Голы: Фернандеш, 27 (п), Гринвуда, 45+5, Погба, 58

Читайте также: Английские СМИ разгромили игру Ярмоленко в матче против "Бернли"

Полное преимущество гостей

Активнее начало матч МЮ. Уже на 27-й минуте счет в матче был открыт, пишет24 канал.

Конса пытался добраться до мяча, сыграл грубо в ноги соперника. Арбитр указал на 11-метровую отметку. Но не был уверен на все 100 процентов и решил просмотреть повтор момента. Просмотрев Мосс все-таки назначил пенальти.

Бруно Фернандеш подошел к мячу и победил в битве характеров, уверенно переиграв голкипера хозяев – 0:1.

Гринвуд нанес неплохой удар, но голкипер спас команду в великолепном прыжке.

Сразу атака от МЮ. Активный Фернандеш нанес удар головой с близкой дистанции, но пробил чуть выше ворот.

В первом тайме гостям удалось еще увеличить счет во встрече. На 45+5 минуте Марсияль прекрасно отдал на Гринвуда, который нанес удар с угла штрафной – голкипер не сумел спасти свои владения. Счет матча стал – 0:2.

В начале второй части игры хозяевам удалось выровнять игру. Но забил снова МЮ. Бруно Фернандеш подал с углового, Погба подхватил мяч за пределами вратарской и переиграл голкипера мастерским ударом в правый нижний угол ворот. Счет в матче – 0:3.

Марсияль не сумел реализовать опасный момент. Пробив из пределов штрафной он попал в перекладину.

Уже в добавленное арбитром время гости упустили возможность забить четвертый гол. Рашфорд имел достаточно времени и пространства в штрафной, получив остроумную передачу, но с его ударом в левый нижний угол ворот блестяще справился Пепе Рейна.

Итоговый счет матча – 0:3.

Разгромив в гостях "Астон Виллу" "Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в истории АПЛ. Подопечные Сульшера стали первой командой АПЛ, которой удалось одержать четыре подряд победы с преимуществом в три и более мячей.

Историки отмечают, что в чемпионате Англии подобная статистика была в последний раз зафиксирована в октябре 1987 года, когда четыре подряд крупные победы одержал "Ливерпуль".

Обзор матча Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Турнирная таблица АПЛ