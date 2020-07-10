"Астон Вілла" 9 липня приймала "Манчестер Юнайтед" у матчі 34 туру АПЛ. Команда Сульшера здобула розгромну перемогу на виїзді.

Астон Вілла – МЮ 0:3

Голи: Фернандеш, 27 (п), Грінвуда, 45+5, Погба, 58

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Повна перевага гостей

Активніше розпочало матч МЮ. Вже на 27-й хвилині рахунок у матчі було відкрито, пише 24 канал.

Конса намагався дістатись до м'яча, зіграв грубо у ноги суперника. Арбітр вказав на 11-метрову позначку. Але не був впевнений на всі 100 відсотків та вирішив переглянути повтор моменту. Переглянувши Мосс все-таки призначив пенальті.

Бруно Фернандеш підійшов до м'яча та переміг у битві характерів, впевнено перегравши голкіпера господарів – 0:1.

Грінвуд завдав непоганого удару, але голкіпер врятував команду у чудовому стрибку.

Одразу атака від МЮ. Активний Фернандеш завдав удар головою з близької дистанції, але пробив трохи вище воріт.

У першому таймі гостям вдалось ще збільшити рахунок у зустрічі. На 45+5 хвилині Марсіяль прекрасно віддав на Грінвуда, який завдав удар з кута штрафного – голкіпер не зумів врятувати власні володіння. Рахунок матчу став – 0:2.

На початку другої частини гри господарям вдалось вирівняти гру. Але забив знову МЮ. Бруно Фернандеш подав з кутового, Погба підхопив м’яч за межею воротарського майданчика і переграв голкіпера майстерним ударом у правий нижній кут воріт. Рахунок у матчі – 0:3.

Марсьяль не зумів реалізувати небезпечний момент. Пробивши з меж штрафного майданчика він влучив у перекладину.

Вже у доданий арбітром час гості втратили нагоду забити четвертий гол. Рашфорд мав вдосталь часу та простору в штрафному майданчику, отримавши дотепну передачу, але з його ударом у лівий нижній кут воріт блискуче впорався Пепе Рейна.

Підсумковий рахунок матчу – 0:3.

Розгромивши в гостях "Астон Віллу" "Манчестер Юнайтед" встановив унікальне досягнення в історії АПЛ. Підопічні Сульшера стали першою командою АПЛ, якій вдалося здобути чотири поспіль перемоги з перевагою в три і більше м'ячів.

Історики відзначають, що в чемпіонаті Англії подібна статистика була в останній раз зафіксована в жовтні 1987 року, коли чотири поспіль великі перемоги здобув "Ліверпуль".

Огляд матчу Астон Вілла – Манчестер Юнайтед

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