"Манчестер Юнайтед" офіційно презентував резервний комплекс форми. Новинка від "манкуніанців" неприємно вразила вболівальників команди.

Світлини з'явились на офіційних сторінках МЮ у соцмережах. Комплекс виконаний у чорно-білих кольорах, які надають формі камуфляжного вигляду.

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Нова форма МЮ

Такий військовий візерунок називається Dazzle. Компанією розробником стала Adidas.

Що таке візерунок Dazzle? Вид розпису британських лайнерів, що використовували у минулому столітті. Так розфарбовували їх для того, щоб противник не міг визначити розміри, форму і напрям техніки, що рухається.

Перші фото з'явились у інтернеті ще до офіційної презентації та вже встигли піддатись критиці у футбольній спільноті. Фанати теж не надто вражені таким комплектом форми.

This is how i see Manchester United Third Kit......... pic.twitter.com/qCIz9su8JC — EL CHAPO ➐ (@cwethein_) September 8, 2020

А от легендарний півзахисник Девід Бекхем оцінив форму та виклав фото у своєму Instagram. Закликав усіх полюбити новий комплект форми. Пресслужба клубу вдячна англійцю за схвальний відгук. Додамо, що минулий сезон МЮ завершив на 3 місці в АПЛ.