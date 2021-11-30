МЮ может сыграть домашний матч Лиги чемпионов на нейтральном поле: из-за Швейцарии и Омикрона

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет домашний матч против швейцарского Янг Бойз. Но эту игру могут перенести на нейтральное поле. Все карантинные ограничения, введенные в Швейцарии.

Карантин в Швейцарии

Швейцария ввела жесткие ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Теперь тем, кто прибывает в страну из Великобритании, следует сдать тест и пройти 10-дневный карантин. Из-за этого зимнюю Универсиаду 2021 в Лозанне пришлось отменить за две недели до ее начала.

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8 декабря Манчестер Юнайтед на стадионе "Олд Траффорд" должен принять Янг Бойз. Это будет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Английская команда уже гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. При этом Янг Бойз будет бороться за третье место, которое даст право сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Янг Бойз уже обратился в УЕФА по этому поводу и ожидает решения.

Sky Sports пишет, что этот матч может состояться и на нейтральной территории.

Уже после матча Лиги чемпионов Янг Бойз ожидают три матча национального чемпионата в декабре 2021 года – против Сьона, Базеля и Лугано. Если команду отправят на карантин на 10 дней, то она точно пропустит два из трех матчей. И только в день матча против Лугано выйдет из карантина.

УЕФА уже изучает, как новые карантинные ограничения повлияют на другие матчи еврокубков. Ведь в Лиге конференций выступает еще один швейцарский клуб – Базель, который 9 декабря примет казахский Карабах.